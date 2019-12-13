Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilin park halinde duran tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilin park halinde duran tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'dan Samsun istikametine gelen Erol Koçan'ın kullandığı 55 LJ 26 plakalı otomobil, İlkadım'ın Gürgendağ mevkisinde yol kenarında park halinde duran 43 UL 683 plakalı tırın dorsesine çarptı

Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Koçan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Koçan'ın naaşı Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin arabasını satmak isteyen koca, eşiyle anlaşamayınca aracı ateşe verdi! Videosunu da WhatsApp'tan gönderdi
Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde

Son Dakika Haberleri
06:41 Ankara'da apartman dairesinde yangın 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
06:35 ANKARA'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika
06:34 İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini... - Son Dakika
05:54 Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak - Son Dakika
05:51 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 06:45:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]