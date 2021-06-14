Samsun'da otomobil tırın römorkunun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin tırın römorkunun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 30. kilometresi Eğerceli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Can idaresindeki 06 HLG 57 plakalı otomobil, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Ortahisar yönetimindeki 55 KD 146 plakalı çekici ve buna bağlı olan 55 APG 80 plakalı yarı römorkun arka kısmına çarpıp altına girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Vedat Can 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN