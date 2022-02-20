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Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

20.02.2022 11:31
Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkii Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Kırdaş idaresindeki 55 AAE 829 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir eden Gürcistan uyruklu Mirza Kvımsadze idaresindeki AI 795 IA çekici, OO 675 K dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hamdi Kırdaş, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

Çınarlık, Çarşamba, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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