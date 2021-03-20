Samsun'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
20.03.2021 13:10
Samsun'da otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'da otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolunun 53. kilometresinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris A.(56) idaresindeki 34 BDZ 903 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Selim A.'nın kullandığı 34 UL 1194 çekici plakalı tırın 34 UL 1195 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İdris A. ile araçta bulunan Erdal G.(50) yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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