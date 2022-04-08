Samsun'da otomobil toprak duvara çaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil toprak duvara çaptı: 4 yaralı

08.04.2022 19:33
Samsun'da otomobil toprak duvara çaptı: 4 yaralı

Samsun'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü aracıyla toprak duvara çarptı, kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Samsun'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü aracıyla toprak duvara çarptı, kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Coşar (38) idaresindeki 34 FBE 042 plakalı otomobil Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak toprak duvara çarptı. Kazada, araç sürücüsü Elif Coşar ile çocukları Efetan Coşar (14), Ecrin Nur Coşar (13) ve Aybars Ata Coşar (5) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil toprak duvara çaptı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil toprak duvara çaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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