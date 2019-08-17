Samsun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:21 Kaynak: AA
Gökhan Tekbaş (24) idaresindeki 39 NZ 129 plakalı otomobil, Ayvacık ilçesi Gürçam Mahallesi'nde, sürücüsünün direksilyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre derinliğindeki uçuruma devrildi.
Otomobil, olay yerine çağırılan çekiciyle uçurumdan 4 saatlik çalışma sonucunda çıkarıldı.
Kazada hayatını kaybettiği anlaşılan Tekbaş'ın cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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