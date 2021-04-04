Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Karakaya (60) yönetimindeki 55 AFG 762 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Şerif Karakaya ile yanında bulunan Ahmet Kıran (36) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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