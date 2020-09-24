Samsun'da otomobil ve tıra çarpan motosikletin sürücüsü İranlı genç öldü - Son Dakika

Samsun'da otomobil ve tıra çarpan motosikletin sürücüsü İranlı genç öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobil ve tıra çarpan motosikletin sürücüsü İranlı genç yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobil ve tıra çarpan motosikletin sürücüsü İranlı genç yaşamını yitirdi. Rayka Asadi Sevedmahaleh'in (24) kullandığı motosiklet, Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda, H.A. yönetimindeki 55 AAT 901 otomobile çarparak kontrolden çıktı. Ardından da aynı yönde seyreden M.S. idaresindeki 55 FA 216 plakalı tıra çarpan motosiklet devrildi. Ağır yaralanan Sevedmahaleh, sağlık ekiplerince kaldırıldığı bir özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, sürücüler H.A. ve M.S. ile kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen B.O'yu gözaltına aldı.

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