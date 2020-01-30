Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı.

Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz T. idaresindeki 55 SF 537 plakalı otomobil Sena Y. isimli genç kadına çarptı. Kazada yaralanan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı, 112 acil servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası konuşan sürücü, "Yol kenarında duran kadın, bir anda yola geri geri yola iniverdi. Gördüm ama bu kadar durabildim" sözleriyle genç kadının yol kenarında beklerken arkasına bakmadan yola indiğini, kadını gördüğünü ancak duramadığını iddia etti. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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