Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin yoldan çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki 55 BB 119 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanılandan karşıya geçti. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Şaziye A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN