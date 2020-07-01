Samsun'da otomobilde tartıştığı eşini öldüren zanlı teslim oldu - Son Dakika

Samsun'da eşini öldüren şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, bir hafta önce Konya'daki evinden ayrılarak Trabzon'a giden bir çocuk annesi Gülsüm Y'nin (21) eşi Umut Y. (26), bu kente giderek karısını alıp otomobille yola çıktı.

Umut Y, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde aralarında çıkan tartışmanın ardından eşinin başına tabancayla ateş etti.

Daha sonra Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Umut Y'nin söylediği yere giden jandarma ekipleri, Gülsüm Y'yi otomobilin içinde ölü buldu.

Gülsüm Y'nin cesedi, cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Samsun Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobilde yapılan incelemede, olayda kullanılan tabanca da bulundu.