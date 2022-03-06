Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

06.03.2022 12:45
Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili 2 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili 2 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde 25 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39), içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili M.Y. ve S.D.'yi de gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

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Yağbasan, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika


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