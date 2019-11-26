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Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralıSAMSUN - Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Kefeli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Kara yönetimindeki 55 VA 572 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Nuri Kocagöz idaresindeki 54 B 8670 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Burhan Kara ve Emre Eryılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
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