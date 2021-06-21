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Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

21.06.2021 20:55
Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Hacılıçay Mahallesi, Karamustafalı yolunda Muammer Can Karatay'ın (28) kullandığı 55 AAC 187 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ve 2 kişi araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Muammer Can, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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