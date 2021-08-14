Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Samsun- Ankara kara yolunda Kavak ilçesinden şehir merkezine giden Ayhan A. idaresindeki 34 EJ 3559 plakalı otomobil, Boğaziçi mevkisinde yolun solundaki bariyere çarptı.

Kazada araçta bulunanlardan Şahin A. (85), Nebahat A. (52) ve Rahime A. (24) yaralandı.

Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şahin A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.