Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybetti

31.07.2022 23:28
Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybederken, ölen kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polisler ve görevliler refüjde arama yaptı.

Samsun'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybederken, ölen kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polisler ve görevliler refüjde arama yaptı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Batıpark girişi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza E.Y. idaresindeki 55 VB 805 plakalı otomobil Ceylin İsra Kışla (16) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bisiklet sürücüsü kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri refüjde bebek aradı. Yapılan aramada herhangi bebek bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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