Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Keskin idaresindeki 55 RK 146 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Akkaya'nın sürdüğü bisiklete çarptı.
Bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere düştü.
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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