Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Sinop yolu Çatalçam mevkisinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A. idaresindeki BCA9855 Alman plakalı otomobil, bisikletli 12 yaşındaki Ahmet Ege Güney'e çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Ege Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Ahmet Ege, Çatalçam, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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