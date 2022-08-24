Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun- Ordu karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman A. idaresindeki 52 HC 400 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bisikletli Murat Gürler'e (42) arkadan çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Murat Gürler olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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