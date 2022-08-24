Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

24.08.2022 18:01
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun- Ordu karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman A. idaresindeki 52 HC 400 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bisikletli Murat Gürler'e (42) arkadan çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Murat Gürler olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi
Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement