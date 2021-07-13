Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, C.Ö. (39) idaresindeki 42 AGR 850 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolunda önceki gün bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Yılmaz'a (17) çarptı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Yılmaz'ın Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli lise öğrencisi yaşamını yitirdi - Son Dakika