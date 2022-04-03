Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı

03.04.2022 00:30
Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Orta Mahalle Mezbahane Caddesi'nde yol kenarında ilerleyen Y.E.Ş. ve U.A'nın bulunduğu bisiklete çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Y.E.Ş. ve U.A, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, bisiklete çarparak kaçan otomobilin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Otomobil, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı - Son Dakika
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