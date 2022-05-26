Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

26.05.2022 18:24
Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.

B.B'nin kullandığı 55 AGE 378 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Berra Yelken'e (18) çarptı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Yelken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Yaya geçidinde otomobil çarpan liseli Berra, öldü Yaya geçidinde otomobil çarpan liseli Berra, öldü Otomobilin çarptığı genç kız Berra Yelken hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı genç kız Berra Yelken hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Karşıyaka, Samsun, Yelken, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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