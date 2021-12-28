Samsun'da otomobilin çarptığı kadın öldü, 7 yaşındaki torunu ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, kaldırımdayken otomobilin çarptığı kadın öldü, yanındaki torunu ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 AGT 483 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'ndaki virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Sürücü otomobille kaldırımdaki Hayriye Soylu (53) ile torunu Ecrin Hira Elzeren'e (7) çarparak kaza yerinden kaçtı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Elzeren'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücünün yakalanması için çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
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