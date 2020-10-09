Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

SAMSUN'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yasin Kaymaz (41), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Atakum ilçesi Gu¨zelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza nedeniyle trafikte duran Yasin Kaymaz yönetimindeki 55 ADP 585 plakalı motosiklete, arkadan gelen D.B. yönetimindeki 55 AEB 392 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yasin Kaymaz, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaymaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.