Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü

26.04.2022 00:00
Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü

Samsun'un Kavak ilçesinde arızalanan tırı için yola reflektör koymak isteyen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'un Kavak ilçesinde arızalanan tırı için yola reflektör koymak isteyen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samsun- Ankara kara yolu Kavak ilçesi girişinde Ankara istikametine seyir halindeki 80 E766 PA plakalı tır arıza yaptı. Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü, yola reflektör koymak için araçtan indi. Bu sırada tır sürücüsüne sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 AHD 70 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü
Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü

YORUMLAR
500
Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 00:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement