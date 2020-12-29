Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kadir G. idaresindeki 14 FJ 759 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Menekşe Kahrıman'a (98) çarptı. Arkadan gelen Ayhan B'nin kullandığı 55 AAZ 176 plakalı otomobil de duramayarak bu otomobile vurdu. Bu sırada özel aracıyla olay yerinden geçen Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı kadının yanından ayrılmadı. Daha sonra 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Kahrıman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika

ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu

PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı

Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor

Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak

Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak

Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı