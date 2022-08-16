Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

16.08.2022 16:59
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı Canik Belediyesi karşısındaki yaya geçitte meydana geldi. Ediğinden bilgiye göre, Kutay Ü. idaresindeki 55 AOJ 42 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen kimliği belirsiz yaşlı kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, İlkadım, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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