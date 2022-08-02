Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

02.08.2022 23:40
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Can G. idaresindeki 06 CNC 493 plakalı otomobil, marketten alışveriş yapıp yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Saniye Bostan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Saniye Bostan ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saniye Bostan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Toybelen, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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