Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Can G. idaresindeki 06 CNC 493 plakalı otomobil, marketten alışveriş yapıp yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Saniye Bostan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Saniye Bostan ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saniye Bostan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Toybelen, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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