Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

47 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 K 3020 plakalı otomobil, Kökçüoğlu Mahallesi'nde Abdülkadir Kaplan'a (64) çarptı.

Ağır yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobili kaza yerinde bırakarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görgü tanıklarının, kazanın ardından araçtan inen 3 kişinin kaçtığını söyledikleri belirtildi.

Kaplan'ın 3 çocuk babası olduğu, kazanın Kökçüoğlu Camisi'nde yatsı namazını kılmasının ardından evine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:44 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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