Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

08.03.2022 18:44
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 79 kilometresi Kozlu mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın B. idaresindeki 52 AN 504 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Öztürk'e (69) çarptı. Kazada ağır yaralanan Celal Öztürk ambulansla kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'ne yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Celal Öztürk, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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