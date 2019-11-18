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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

İlçenin Demiraslan Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Yüksel Özen'e (42), işini bitirdikten sonra Çarşamba- Salıpazarı karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken Murat Toraman (26) idaresindeki 55 NH 351 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Özen, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı.

Salıpazarı, Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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