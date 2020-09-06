Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. H.Ö'nün (41) kullandığı 55 ADV 988 plakalı otomobil, Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Nazlı Oda'ya (50) çarptı. Kazada savrularak ağır yaralanan Oda, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

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