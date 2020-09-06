Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.Ö'nün (41) kullandığı 55 ADV 988 plakalı otomobil, Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Nazlı Oda'ya (50) çarptı.
Kazada savrularak ağır yaralanan Oda, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:53 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika