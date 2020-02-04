Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü - Son Dakika

Samsun'da halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hastanelik oldu.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı İlkadım Belediyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta özel halk otobüsünden inip yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Sayım'a (46), 06 BGH 937 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Sayım, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN