Samsun'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

23.07.2022 22:33
Samsun'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilip sürüklenmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilip sürüklenmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, önceki gece Unkapanı Mahallesi'nde bayır aşağı indiği sırada kontrolden çıktı.

Yolun solundaki apartmanın duvarına çarpan otomobil, devrildi.

Otomobil, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kaza anı ve yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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