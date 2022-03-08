Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

08.03.2022 11:42
Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, U.G'nin (21) kullandığı 52 DE 253 plakalı otomobil, 4 Mart'ta Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi Karaoğlan mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile yanındaki E.K. (21) isimli kadın, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.K, hastanedeki tedaviye rağmen dün yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavisi tamamlanan U.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin olay günü 1,25 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

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Tekkeköy, Otomobil, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


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