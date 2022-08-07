Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Evci mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Başlar idaresindeki 55 AFR 318 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Rusya uyruklu Alexander Ivanov idaresindeki 0517 AO 78 yabancı plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar. ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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