Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı

07.08.2022 16:36
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Evci mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Başlar idaresindeki 55 AFR 318 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Rusya uyruklu Alexander Ivanov idaresindeki 0517 AO 78 yabancı plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar. ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı Rusya-Gürcistan savaşının 14. yıl dönümü Rusya-Gürcistan savaşının 14. yıl dönümü
Kaynak: İHA

Samsun, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:45 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan iptal edilen KPSS hakkında ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:36:40. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement