Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında

03.03.2022 12:21
Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki otomobilin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki otomobilin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, devriye görevi sırasında Ulugazi Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden dumanlar çıktığını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis, araçtaki yangının kundaklama nedeniyle çıktığı şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Öte yandan otomobilden duman ve alevlerin çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında
Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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