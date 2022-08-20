Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

20.08.2022 11:28
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun- Ordu karayolunun 71. kilometresi Miliç mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim T.(28) idaresindeki 34 JL 8345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde takla atıp demir aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı, ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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