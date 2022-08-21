Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Oktay Bolat (24) idaresindeki 55 AHG 983 plakalı otomobil önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp ters dönerek yolda sürüklendi. Kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlatan Uğur Oktay Bolat önüne bir aracın çıktığını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Tragger, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan araçtaki sürücüyü emniyet kemeri kurtardı - Son Dakika

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