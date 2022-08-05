Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

05.08.2022 17:30
Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Samsun'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Alarçin idaresindeki 34 VB 8736 plakalı otomobil, Gürcistan uyruklu Malkhaz Surmanıdze yönetimindeki DM-007-NT çekici ve DM-777-N dorse plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Alarçin (56) ile Fikriye Alarçin (57) ve Samet Alarçin (23) yaralandı. Yaralılar. ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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