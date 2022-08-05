Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Alarçin idaresindeki 34 VB 8736 plakalı otomobil, Gürcistan uyruklu Malkhaz Surmanıdze yönetimindeki DM-007-NT çekici ve DM-777-N dorse plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Alarçin (56) ile Fikriye Alarçin (57) ve Samet Alarçin (23) yaralandı. Yaralılar. ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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