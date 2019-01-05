Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Terme ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Çakır (19) idaresindeki 50 HA 274 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Yalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen Gökhan Özcan (28) idaresindeki 52 NE 313 plakalı kamyonetle çarpışan otomobilin tavanı, çarpmanın şiddetiyle koparak yaklaşık 25 metre ileri uçtu.

Kazada, otomobil sürücüsü Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Özcan ise Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir Yılbaşı Gecesi Kaybolan Polis, Barakada Öldürülmüş

Akaryakıtçılar Kredi Kartından Komisyon Almayı Düşünüyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:38:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]