Samsun'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'ta Barış K. idaresindeki 55 AHE 291 plakalı kamyonet ile Ahmet Ş. idaresindeki 55 AAU 269 plakalı otomobile çarpıştı.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Ahmet Ş. ile otomobilde bulunan Fadime A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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