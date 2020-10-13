Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ç. (64) idaresindeki plakasız motosiklet ile Y.Ü'nün (38) kullandığı 55 FF 798 plakalı otomobil, Zümrüt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yol kenarındaki su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
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