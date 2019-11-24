Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Dalbahçe Mahallesi'nde Yılmaz Doğan (31) idaresindeki 06 HE 5073 plakalı otomobille Mustafa Mutlu'nun (38) kullandığı 55 KL 731 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada sürücüler, Hasan (34) ve hamile olduğu öğrenilen Habibe Doğan ile Ali Mutlu (47) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Mutlu, Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi
Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 04:58:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]