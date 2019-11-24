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Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Dalbahçe Mahallesi'nde Yılmaz Doğan (31) idaresindeki 06 HE 5073 plakalı otomobille Mustafa Mutlu'nun (38) kullandığı 55 KL 731 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada sürücüler, Hasan (34) ve hamile olduğu öğrenilen Habibe Doğan ile Ali Mutlu (47) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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