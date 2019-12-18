Samsun'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çiftler idaresindeki 55 LA 998 plakalı otomobil, Osman Özgür Demir yönetimindeki 05 KL 876 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Rabia Sayar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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