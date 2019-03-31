Samsun'da Oy Sayımı Başladı
1 saat önce
Samsun'da oy kullanma işleminin bitmesinin ardından, sandık görevlileri oyları saymaya başladı.
Samsun
'da oy kullanma işleminin bitmesinin ardından, sandık görevlileri oyları saymaya başladı.
Tüm Türkiye
'de olduğu gibi Samsun'da da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri telaşı sabahın erken saatlerinde başladı. Vatandaşlar saat 08.00'den itibaren sandıklara giderek oylarını kullandılar. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Toplam 3 bin 500 sandıkta 970 bin 988 kişinin oy kullanma hakkında sahip olduğu Samsun'da vatandaşlar seçimlere yoğun ilgi gösterdiler.
Samsun'da okullarda sandık görevlileri tarafından sayılan oylar, İl ve İlçe Seçim Kurullarına teslim edilecek. - SAMSUN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:50 Kaynak: İHA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok
Sandıkların Sayılmaya Başlamasıyla Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama