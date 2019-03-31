Samsun'da Oy Verme İşlemi Başladı
38 dakika önce
Samsun'da oy verme işlemi başladıSAMSUN - Samsun'da vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.
Samsun
'da oy verme işlemi başladı
SAMSUN - Samsun'da vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.
31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticileri seçmek için Samsun'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı. Seçmenler okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemine başlarken sandık görevlileri de seçmenlere nasıl oy nasıl kullanmaları gerektiği yönünde yardımlarda bulundu.
Samsun'da 3 bin 500 sandıkta toplam 970 bin 988 kişinin sandık başına gitmesi beklenirken oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:40 Kaynak: İHA
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