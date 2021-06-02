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Samsun'da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla şantaj - Son Dakika

Samsun'da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla şantaj

02.06.2021 18:58
Samsun'da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla şantaj, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da özel okul sahibi iş adamı Engin Zorlu'dan yüksek miktarda para istenerek 'deepfake' uygulamasıyla üretilen fotoğraf ve videolarla şantaj yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da özel okul sahibi iş adamı Engin Zorlu'dan yüksek miktarda para istenerek 'deepfake' uygulamasıyla üretilen fotoğraf ve videolarla şantaj yapıldı. Zorlu, sosyal medya hesabından yakın çevresini uyararak konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Gerçeğe yakın montajlar elde edilen deepfake uygulamaları gerçek dışı videolar üretilerek ünlü insanlara yapılan şantajlarla gündeme gelmişti. Uygulamanın son kurbanı ise Samsun'da özel okul sahibi iş adamı, Samsunspor Kulübü Eğitim, Altyapı ve Sportif Faaliyetler Sorumlu Yöneticisi-Samsunspor Basketbol Şube Başkan Vekili Engin Zorlu oldu. Kendisine arama ve mesaj yoluyla ulaşanlar yüksek miktarda para talep etti. İstediklerini alamayınca ise gerçek dışı video ve fotoğraflar üreterek dolaşıma soktu. Zorlu kendisine yapılan şantajdan yakın çevresini haberdar ederek bir açıklama yayınladı. Gerçek dışı videolara itibar edilmemesini istedi. Deepfake'le yapılan şantajın evliliği ve ailesine zarar verecek boyuta ulaşmasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Zorlu yaptığı açıklamada, "Değerli ailem ve saygıdeğer dostlarım, bu durum paylaşımının, şahsım açısından pek acı verici olduğunun farkında olmakla birlikte suç örgütü niteliğinde olduğu kanaatinde olduğum bir kesim tarafından asılsız ithamlar ile şahsıma ve aileme yönelik tehdit ve şantajlardan dolayı ne yazık ki kendimi açıklama zaruriyeti içerisinde bulmuş bulunmaktayım. Bir süredir şahsıma yönelik olarak tehdit içerikli arama ve mesajlaşma içerikleri ile benden yüksek meblağlarda taleplerde bulunan suç örgütü üyesi olduğu kanaatinde olduğun, kişiler ile tek başıma bugüne kadar mücadele etmiş ve ruhu kötülük dolu bu kişilere karşı boyun eğmeden, karakterim ve değerlerimden ödün vermeksizin mücadelemi devam ettirmiş bulunmaktayım. Ancak söz konusu tehdit ve şantajların, şahsıma ait olmayan fotoğraf ve videolar ile 1 Haziran 2021 tarihinde evlilik birliğime ve aileme yönelmesi sebebi ile avukatlarımız vasıtasıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve söz konusu açıklamayı yapma mecburiyetim doğmuştur. Herhangi bir mecrada tarafıma ait olduğu iddia edilen gerçeğe aykırı video, fotoğraf vs. paylaşımlarının tarafıma ait olmadığını belirterek bu paylaşımlara beni tanıyan sizler tarafından itibar edilmeyeceğine olan inancımın tam olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

Çevresindeki insanların da dikkatli olmasını isteyen Engin Zorlu, "Samsun halkına hizmet ettiğimiz süre boyunca, Samsun halkı ile birlikte büyüdüğümüz her adımda bizi yolumuzdan ve gayretimizden alı koymaya çalışan çokça olumsuz unsurla dün mücadele ettik, bugün mücadele ediyoruz ve ellerinden geleni artlarından koymasınlar yarın da mücadelemizi devam ettireceğiz. Pek sevgili ailem ve dostlarım tarafıma yönelik yapılan tehdit ve şantajların, gerçekle uzaktan yakından alakası olmayıp bana yönelik yapılan bu suç içerikli eylemlerden çevremde birçok kişinin mustarip olduğu bilgisine ulaşmış bulunmaktayım. Bu kişiler mesajlaşma üzerinden virüs içerikli link göndererek telefon ve bilgisayarlarınızda kayıtlı bulunan tüm bilgilere ulaşım sağlayıp, sosyal medya ve banka hesaplarınıza kadar ele geçiren bir suç örgütü olduğu için şahsım adına sizi de uyarmak amacıyla söz konusu açıklamayı yapmayı kendimde vatandaşlık görevi olarak görmekteyim. Pek kıymetli ailem ve dostlarım şu güne kadar karşınıza hep doğru bildiğim ilkelerim doğrultusunda başardıklarımız ve başaracaklarımızın vaatleri ile çıkmış bulunmaktayım. Ümit etmekteyim ki bundan sonrada amacımız ve hedeflerimiz aynı olacaktır. Bu tarz tehdit ve şantajlara bugüne kadar nasıl başarılı mücadele ettiysem bundan sonra da aynı dirayetle mücadele edeceğime inancınız tam olsun. Zira bilmekteyim ki insan yenilince tükenmez, pes edince tükenir. Başka insanların üzerinden başarıyı gerçeğe aykırı yollarla elde etme amacında olan insan ve suç örgütlerine karşı mücadele etmekten asla pes etmeyeceğimizi belirtir, iyi akşamlar dilerim" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun'da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla şantaj
Samsun'da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla şantaj
Samsun'da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla şantaj

Sosyal Medya, İş Adamı, Samsun, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla şantaj - Son Dakika


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