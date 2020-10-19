Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor - Son Dakika

Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor

19.10.2020 14:13
Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor, System.String[]

Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor Samsun'da balık tezgahlarında palamut vedaya hazırlanırken yerini ise hamsiye bırakmaya başladı.

Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor

SAMSUN - Samsun'da balık tezgahlarında palamut vedaya hazırlanırken yerini ise hamsiye bırakmaya başladı. Son zamanları olan palamudun kilosu 12 ile 20 TL'den alıcı buluyor.

1 Eylül'den bu yana bol miktarda çıkan palamut artık vedaya hazırlanıyor. Tezgahlarda palamut yerini yavaş yavaş hamsiye bırakıyor. Balık tezgahlarında yerini almaya başlayan hamsinin kilosu 20 TL'den satılıyor.

"En çok mezgit ve palamut satılıyor"

Şu anda palamudun son zamanları olduğunu söyleyen balık satıcısı Kurtça Aydın, "Palamudun ufak boyları 12 TL'ye, büyükleri ise 20 TL'ye satılıyor. Bunlar göç balığı olduğundan dolayı gidiyorlar. Bunların yerine hamsi ve çinekop geliyor. Her şeyin bir mevsimi ve zamanı var. Palamudu vatandaş bir, buçuk aydır bol bol yedi. Bu sene hamsi ile çinekopun da bol olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda en çok mezgit ve palamut satılıyor. Yumurtalı, havyarlı bol bol mezgit satıyoruz. Mezgidin orta boyları 10 ile 15 TL, büyük boyları ise 20 TL'ye satılıyor. Barbun 15 TL, levrek ve çupra 20 TL, somon 25 TL'den satılıyor" dedi.

Son zamanlarında yoğunlukla palamut sattıklarını söyleyen balık satıcısı Serkan Albayrak, "Hamsi, tezgahlara gelmeye başladı. İnsanlar yavaş yavaş hamsi almaya başladı. Palamut ise elveda demeye hazırlanıyor. Son zamanları olmasına rağmen palamut yoğunlukla satılıyor" diye konuştu.

Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor
Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor
Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor
Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor
Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor
Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor

Türk Lirası, Samsun, Eylül, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor - Son Dakika Ekonomi

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