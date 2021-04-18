Samsun'da pamuk yüklü TIR yandı - Son Dakika

SAMSUN'da pamuk yüklü Tacikistan plakalı TIR seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Samsun- Ankara karayolu Çakallı mevkiinde meydana geldi. Gaziantep'e pamuk taşıyan Tacikistan plakalı TIR'ın motor kısmı, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü yolun kenarına yanaştırdığı araçtan indi. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında TIR ve dorsesi, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olaydan yara almadan kurtulan Tacikistan uyruklu sürücüsü de bölgeye çağrılan tercüman aracılığıyla ifadesi alındı.